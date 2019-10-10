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Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Ülkesindeki işgalcilere ve teröristlere sesini çıkarmayan Esed, Türkiye'ye tehditler savurmaya alıştı!.. Küstah Esed ve bakanları, Türkiye'nin başlattığı harekata ilişkin küstah açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:32
Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı harekatı kınadı ve operasyonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun kararlarını ihlal ettiğini savundu. Yetkili, “Türk saldırganlığına karşı her türlü meşru mekanizma kullanılacak.” ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye, Türk rejiminin düşmanca niyetini ve Suriye sınırındaki askeri güçlenmesini şiddetli bir şekilde kınarken, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Türk saldırganlığına karşı tüm meşru yollarla karşı koyulacağını yineledi” şeklindeki skandal ifadelere yer verildi.

Suriye Dışişlerinden yetkili, açıklamasında şunları söyledi:

"Erdoğan rejiminin saldırganlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki genişleme hedeflerini açıkça göstermekte. Bu operasyon hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz. Türk rejiminin Adana mutabakatını görmezden gelmesi, sınır güvenliğiyle ilgili endişelerin yalan olduğunu gösteriyor. Aksi durumda sınır güvenliği eylemleri gerçekleştirilebilirdi.

ABD projesinin yaratacağı tehlikelerden dolayı ABD siyasetinin kuklası olmamaları konusunda bu grupları defalarca uyarsak da, bu gruplar yabancıların uzantısı olmayı tercih etti.

Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerek. Türk saldırganlığına karşı her türlü meşru mekanizma kullanılacak.

Suriye, topraklarını ve halkını korumayı garantilemeleri durumunda gaflete düşmüş evlatlarını tekrardan kucaklamaya hazırdır."

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:32
  1. Adana
  2. esed
  3. tsk
  4. tehdit

YORUM YAZ

  • lazerlazer7 dk önce
    meşru yollara baş vuracaamiş !!!
  • serhatserhat8 dk önce
    salak gitsende ülken için savaş.... 

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