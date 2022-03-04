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Dünya Esed'den skandal Rusya adımı!
Dünya

Esed'den skandal Rusya adımı!

İran ve Rusya ile Suriye'yi kan gölüne çeviren Beşar Esed, bu kez Ukrayna'ya paralı askerlerini gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 15:18:00 -
Esed'den skandal Rusya adımı!

Yıllardır kendi ülkesinde kendi vatandaşını katleden Beşar Esad, şimdi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yardımcı olmak için paralı askerlerini Ukrayna'ya gönderdi. Esad'ın paralı askerleri, Ermenistan üzerinden geçerek Rusya saflarında savaşa katılacak.

 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 9. gününde çatışmalar tüm hızıyla sürerken, Rusya'nın Ukrayna'ya Ermenistan üzerinden Beşar Esad'ın paralı askerlerini sevk ettiği ortaya çıktı. Haber Global'in edindiği istihbari bilgiye göre Rusya, Ukrayna'da savaştırmak için Suriye'den paralı askerler getirdi. Elde edilen bilgiye göre Beşar Esad tarafından Rusya'ya gönderilen paralı askerlerin Ukrayna'ya gidiş güzergahı da belli oldu.

Suriye'den Ermenistan'a, oradan Osetya'ya...

Suriye'den yola çıkan paralı askerler Ermenistan'a götürülüyor. Ermenistan'daki Erebuni Hava Üssü'nde toplanan bu askerler Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki Mozdok şehrine getirildikten sonra Rus ekiple birlikte Ukrayna'ya gönderiliyor.

Ukrayna'yı tıpkı Suriye gibi istikrarsızlaştırma projesi

Rusya'nın Beşar Esad'ın Ermenistan üzerinden gönderdiği bu paralı askerlerle Ukrayna'da tıpkı Suriye'deki gibi istikrarsızlık oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

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