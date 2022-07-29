  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed'den görülmemiş kurnazlık! Ukrayna'dan çaldı, o ülkeye götürdü
Dünya

Esed'den görülmemiş kurnazlık! Ukrayna'dan çaldı, o ülkeye götürdü

Esed rejimi, Ukrayna'dan çaldığı tahılları Lübnan'a kaçırdı. Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye'deki Esed rejimine ait bir geminin Lübnan'ın Trablusşam Limanı'na demirlediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 14:46:00 -
Esed'den görülmemiş kurnazlık! Ukrayna'dan çaldı, o ülkeye götürdü

Lübnan'daki "Annahar" gazetesine konuşan Ticaret Bakanı Emin Selam, ABD'nin yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya ait buğday ve arpaları taşıyan gemi hakkında açıklama yaptı.

Bakan Selam, "Ukrayna'nın çalıntı buğday ve arpasını taşıyıp Trablusşam Limanı'na demirleyen Suriye'ye ait gemiye ilişkin gelişmeleri Tarım Bakanlığı ve Genel Gümrük Dairesi takip ediyor." dedi.

Selam, söz konusu gemiye ABD tarafından yaptırım uygulandığını söyledi.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği de duruma tepki gösterdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği" uyarısında bulunuldu.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Kırım'daki bir limandan hareket ettiği belirtilen "The Laodicea" isimli gemide 5 bin ton buğday ve 5 bin ton arpa bulunduğu kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23