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Dünya Esed'den Erdoğan'ın "Ebedi küslük olmaz" sözlerine cevap
Dünya

Esed'den Erdoğan'ın "Ebedi küslük olmaz" sözlerine cevap

Beşar Esed, Suriye ile Türkiye'nin bir an önce masaya oturması ve istihbarat düzeyindeki görüşmelerin siyasi bir iş birliği ve güç birliğine dönmesinin önemli olduğunu ifade etti

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:42:00 -
Esed'den Erdoğan'ın "Ebedi küslük olmaz" sözlerine cevap

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye ve Mısır'la ilişkilerle ilgili soruya, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz" şeklinde cevap vermesine ilişkin, Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed de bir açıklama yaptı.

"Bir an önce masaya oturulmalı"

Aydınlık gazetesinin Suriye'deki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Esed, geçen gün Suriye'nin önde gelen aydınlarıyla bir toplantı yaptı. Basına kapalı toplantıda öne çıkan konulardan biri Türkiye-Suriye ilişkileri oldu. Esed'e, son zamanlarda Türkiye'den yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda soru yöneltildi. Suriye'nin tutumunu aktaran Esed, bölgedeki emperyalist müdahalelere ve teröre dikkat çekti. Esed bunların çözümü olarak ilişkilerin düzelmesi gerektiğini belirtti. Esed, Suriye ile Türkiye'nin bir an önce masaya oturması ve istihbarat düzeyindeki görüşmelerin siyasi bir iş birliği ve güç birliğine dönmesinin önemli olduğunu ifade etti.

 

 

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