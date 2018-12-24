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Esedçiler yeni yıl festivalinde eğlendi

Yüzbinlerce insanın katledildiği Suriye'de katil Esed rejiminin yandaşları yaşanan tüm acılara aldırış etmeden Noel hazırlıklarına hız verirken, başkent Şam meydanına da devasa bir yeni yıl ağacını da dikmeyi ihmal etmedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
Esedçiler yeni yıl festivalinde eğlendi

ABD’nin Suriye’den çekilme kararından sonra Esed yandaşları başkent Şam’da Noel hazırlıkları hız verdi. Katil Esed rejiminin yüzbinlerce insanı katledip, milyonlarca insanı yerinden etmesini unutan rejim yandaşları yılbaşı festivali düzenledi. Batı ülkelerindeki gibi Noel kıyafetleri giyen Şam’daki Suriyeliler, 7 yıldır iç savaşta yaşanan bütün acıları unutmuşçasına eğlendi. Yeni yıl coşkusunu festivalle yaşamaya çalışan Esedçiler, bu kapsama 30 metrelik devasa bir yeni yıl ağacını da Şam meydanına dikti. Suriyeliler yeni yıl kıyafetleriyle bu meydanlara inerken, meydanlarda şarkılar söylendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
  1. ABD
  2. Suriye
  3. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı
  4. Esed
  5. Esed yandaşları
  6. Şam
  7. Noel
  8. Katil Esed
  9. Noel kıyafetleri
  10. Yeni yıl
  11. Şam meydanı

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