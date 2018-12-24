Esedçiler yeni yıl festivalinde eğlendi

ABD’nin Suriye’den çekilme kararından sonra Esed yandaşları başkent Şam’da Noel hazırlıkları hız verdi. Katil Esed rejiminin yüzbinlerce insanı katledip, milyonlarca insanı yerinden etmesini unutan rejim yandaşları yılbaşı festivali düzenledi. Batı ülkelerindeki gibi Noel kıyafetleri giyen Şam’daki Suriyeliler, 7 yıldır iç savaşta yaşanan bütün acıları unutmuşçasına eğlendi. Yeni yıl coşkusunu festivalle yaşamaya çalışan Esedçiler, bu kapsama 30 metrelik devasa bir yeni yıl ağacını da Şam meydanına dikti. Suriyeliler yeni yıl kıyafetleriyle bu meydanlara inerken, meydanlarda şarkılar söylendi.