Esed rejimine bağlı mezhepçi teröristler Türkiye'nin dibine konuşlanıyor!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed rejiminin, yaklaşık 250 asker, 5 tank ve çok sayıda ağır silahlardan oluşan bir konvoyu Menbiç'ten Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa’ya gönderdiğini açıkladı.

Esed rejiminin bu bölgelerdeki konuşlanması sırasında bir Rus helikopterinin gözlem yaptığı belirtildi.

Gözlemevi ayrıca, rejim güçlerinin, Haseke'nin kuzeybatısında bulunan Tel Temr köyünde de Türkiye destekli muhalif gruplara karşı cephelere silah ve asker sevkiyatıyla mevzilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığının ardından Esed rejimi YPG bölgelerine askeri sevkiyata hız vermiş durumda.

Kaynak: Mepa News