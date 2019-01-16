0553 313 94 23

Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit! "Suriye'yi Türkiye'ye karşı savunacağız"

Terör örgütü YPG/PKK'ya operasyon yapacak olan Türkiye’nin Suriye’ye karşı yeni saldırı hazırlığında olduğunu ifade eden Esed rejimi, ülkeyi mevcut tüm olanaklarla savunacaklarını tehdidini savurdu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 02:30
Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit! "Suriye'yi Türkiye'ye karşı savunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde 30 km tampon bölgenin oluşturulması gerektiği ifadesini hedef alan Esed rejiminden yapılan açıklamada, "Bu sözler, Türkiye'nin Astana görüşmelerinde teröristlere hamilik ettiğini ve sadece işgal ve saldırganlık dilinde konuşabildiğini gösteriyor" şeklinde küstah sözler sarf etti.

Açıklamada, "Suriye, toprak bütünlüğünü ihlal etme çabasının açık bir şekilde saldırganlık, işgal ve ayrıca Suriye'nin 8 yıldır mücadele ettiği uluslararası terörü koruma ve destek ve terörün Türkiye tarafından yayılması için ivme olacağının altını çiziyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi tehdit eden Esed rejimi, ülkenin topraklarını ‘Türk işgali' dahil her türlü saldırganlığa karşı mevcut tüm olanaklarla koruyacağı tehdidinde bulundu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 02:30
  1. Terör örgütü YPG/PKK
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit! "Suriye'yi Türkiye'ye karşı savunacağız"
    1. Esed rejiminden Türkiye'ye küstah..
    2. Erzincan'da otobüs terminalinin çatısı..
    3. "Netice alınması için tüm hukuki..
    4. Avusturyalı şovmenin oğlu Antalya'daki..
    5. Tipide mahsur kalanların imdadına..
    6. Telefonuna el koyan babasını ihbar..
    7. Bolu'da yoğun kar yağışı
    8. Yerel seçime doğru
    9. Lübnan'da Suriyeli sığınmacılar için..
    10. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    11. Yeni Yunan bakan şaşırttı: Türkiye..
    12. Akıllara zarar olay! Soğuk havaya..
    13. Etiyopya'da 18 banka soyuldu
    14. Otobüs yoldan çıktı, yolcular büyük..
    15. Muğla'da eğitime kar engeli
    16. Gaspçı dehşeti! Genç kıza asitle..
    17. Balıkesir ve Bilecik'te eğitime kar..
    18. AK Partili Kandemir: Recep Tayyip..
    19. Ordu'da eğitime kar ve şiddetli rüzgar..
    20. Bayburt'ta şiddetli rüzgar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var