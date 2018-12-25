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Esed rejiminden tehlikeli hamle! Operasyon öncesi Münbiç'e girdiler

Suriye'deki katil Esed rejimine bağlı güçler, Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdi.

25 Aralık 2018 Salı 15:43

Suriye'deki katil Esed rejimine bağlı güçler, terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon içerisinde Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri unsurlarını soktu.

Münbiç'teki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, yaklaşık 1 saat önce ilçenin güneyinden giriş yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi.

Amirah'ı rejime bıraktılar

YPG/PKK, Arimah'ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı.

Arimah beldesi, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor.

ABD'nin askerlerini çekmesi bekleniyor

Münbiç'in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor.

ABD askerleri, Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:43
  1. Esed
  2. Suriye
  3. ABD

YORUM YAZ

  • MukavemetMukavemet34 dk önce
    Suriye devleti kendi topraklarina girmek icin kimseden izin almak zorunda degil ki tehlikeli hamle diyorsunuz.Ikincisi Esat rejimi diye bir rejim yok Suriye devleti ve secimle basa gelmis bir lideri var..
  • LütfiLütfi34 dk önce
    Münbiç Suriye toprağı değilmi ve biz Suriye"nin toprak bütünlüğüne savunmuyormuyuz.
  • özkanözkan36 dk önce
    abd oyalayip baska taktiklere geciyo neye güveniyorsunuz? rusyaylada iliskeleri bozmaya calisiyorlar
  • uyan tcuyan tc37 dk önce
    hem abd hemde rusyanın işi bu. ben olsam hiç birini tanımam önüme çıkanı ................ ulan bu günümü bekliyordun derim esede. o zaman eşeği kaçırırsak sıpasını misali bama güme diğerlerinede ibret olur.
  • uyan tcuyan tc37 dk önce
    hem abd hemde rusyanın işi bu. ben olsam hiç birini tanımam önüme çıkanı ................ ulan bu günümü bekliyordun derim esede. o zaman eşeği kaçırırsak sıpasını misali bama güme diğerlerinede ibret olur.
  • özkanözkan39 dk önce
    oralari bizim, girin alin artik,. bütün oyunlari bozun!!!
  • özkanözkan40 dk önce
    görüyonuz oyun oynaniyor , niye girimedi, ney bekleniyor?
  • hasan bahrihasan bahri40 dk önce
    biz bekleye duralim, elin iti soysuzu esadi, fransizi ingilizi iyicene yerlessin,,,,,,,askeri taktik , devlet taktigi böyle olmaz... gireceksen beklemeyeceksin,Türkiyenin strateji görüntüsünü böyle yansitmayacaksin, ileride herkez Türkiyenin bu stratejisine göre hareket edecektir.....pokerde bile böyle degilmidir, sag gösterip sol verecegimize, sag gösterip sag veriyoruz ?(hic poker oynamadim, ama görüp bilip duydugumuz)
  • akaaka40 dk önce
    küfür tek millet....
  • bahauddinbahauddin46 dk önce
    İşte şimdi amerikanın niyeti belli olmaya başladı.

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