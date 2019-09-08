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Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimi, Türkiye ile ABD tarafından gerçekleştirilen ortak devriye ile ilgili olarak, "Suriye’nin güvenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan her tür planı engelleyeceğiz" tehdidinde bulundu.

08 Eylül 2019 Pazar 16:45
Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

Esed rejimi, TSK ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, ülkenin kuzeydoğusunda ortak devriye gerçekleştirmesini kınadı, bunun ülkenin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Esed rejimine bağlı bir yetkili resmi haber ajansı SANA’ya demecinde, TSK ile ABD güçlerinin, Fırat’ın doğusunda ortak devriye gerçekleştirmekle ülkedeki krizi başa çıkılması daha güç bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca söz konusu kara devriyesini 'saldırganlık eylemi' olarak niteledi.

Skandal tehdit

Dışişleri yetkilisi bunun yanında, Türkiye ile ABD’nin Suriye sınırları içerisinde tesis etmeyi planladıkları ‘güvenli bölgeyi’ de kesin bir biçimde reddettiklerini kaydetti.

Yetkili, Suriye’nin güvenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan her tür planı engellemekte kararlı olduklarına da vurgu yaptı.

Ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki bölgede Türkiye ve ABD tarafından ortak güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde atılan ilk somut adımdı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:45
  1. Suriye
  2. Esed

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  • davincidavinci20 dk önce
    dört ülke biraraya gelip çözemediniz sorunuya .türkiye-ırak-iran-suriye.işte böyle emperyalistlerde sizi savaşı vb sebebleri bahane eder sömürür bu kadar basit.rusya irana suriyeye silah satar.amerika türkiyeye bu işler böyle.tüm devletlere örnek olmalıdır bu durum.öyle vatandaşlığı herkese vermiyeceksin insan yerine koyup.besle büyüt sonu bu işte.acıyanı acınacak hale getirirler.
  • hsnhsn29 dk önce
    Bu köpeği havlatan abd anlaşmalı rus ayısıdır.

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