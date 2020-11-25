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Dünya Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası
Dünya

Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:52:00 -
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Şam'ın güneyinde yerel saatle 23.50'de işgal altındaki Golan Tepeleri'ne hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Raporda, Şam'ın güneyindeki Mani Dağı'na yapıldığı iddia edilen saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Başkent Şam ve kırsal kesimlerinde İran Devrim Muhafızları komutasındaki terörist grupların ve özellikle Lübnanlı Hizbullah unsurlarının yanı sıra rejim ordusu olduğu biliniyor.

İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 18 Kasım'da Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Esad rejimi ve Kudüs Gücü askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri mevkilere saldırıyor.

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