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Dünya Esed rejiminden Hama’ya saldırı
Dünya

Esed rejiminden Hama’ya saldırı

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran’ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 21:01:00 -
Esed rejiminden Hama’ya saldırı

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran’ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.

Hama’nın kuzeybatısındaki Curin köyünde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Hama’nın batısındaki Kaston köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 3'ü çocuk toplam 4 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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