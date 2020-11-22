Esed rejiminden bir katliam daha!

Ateşkes anlaşması gereğince aftan yararlanmak için Esed rejiminin kurumlarına başvuran 98 kişi rejim tarafından işkence edilerek katledildi.

Aralarında eski askerler de var

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla Esed rejiminin ordusunu terk eden aralarında 40 eski askerin de bulunduğu toplam 98 kişi, anlaşmada yer alan 'uzlaşı' hakkından faydalanmak isterken tutuklanarak, işkence altında öldürüldü. Syria TV'nin haberine göre; söz konusu uzlaşma hakkından yararlanmak için rejime müracaat eden eski polis Muaz Ata El-Samidi de dün idam edildi. El Samidi'nin ailesine cenazenin alınması için haber verildi. Edinilen bilgilere göre Samidi; 2012 yılında rejim güçlerinden ayrılmış, 2018 yılında ise aftan yararlanmak için rejim güçlerine teslim olmuştu.

2018 yılında ilan edilen ateşkesten yararlanmak için rejime müracaat eden onlarca Deralı'nın, hapishanelerdeki tutukluluk süresi ise devam ediyor.