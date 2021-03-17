Esed rejimi ve Rusya "Doğu Akdeniz" konusunda anlaştı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yayın organlarından Al-Savra gazetesi, Rusya menşeli iki şirketin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

Al-Savra'ya göre, Esed rejiminin Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve East Med Amrit ile petrol aramak için anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, Capital Limited Şirketi, Suriye'nin Akdeniz'in doğu kıyısındaki Tartus ili açıklarında 2 bin 250 kilometrekarelik bir alanda petrol arayacak.

16 Mart 2021 tarihli haberde, anlaşmanın "25 artı 5 yıllık yapıldığı, 48 aylık bir keşif çalışmasının planladığını, gerek duyulması halinde sürenin 36 ay daha uzatılabileceği, petrol veya doğal gaz bulunması durumda paylaşımının üretilen miktara göre yapılacağı" bilgileri yer aldı.

Haberde ayrıca, East Med Amrit'in de Tartus'un kuzey kırsalı açıklarındaki 2 bin 190 kilometrekarelik alanda sondaj yerlerinin belirlendiği, 3 boyutlu sismik araştırma çalışmaları yapması beklendiği ifade edildi.

Rusya'dan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.