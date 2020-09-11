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Aktüel Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü
Aktüel

Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:09:51 -
Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in dün gece geç saatlerde Halep'in çevresindeki noktalara hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Haberde, can ve mal kaybına ilişkin detaylar paylaşılmazken, "Hava savunma sistemlerimiz fırlatılan füzelerin çoğunu düşürdü." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarınca saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Halep il merkezi ve çevresindeki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 31 Ağustos’ta Şam'ın güneyine, 1 Mayıs'ta ülkenin güney kesimine, 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına, 20 Nisan'da Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine ve 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu da 4 Ağustos ve 25 Temmuz tarihlerinde ülkenin güneyinde Esed rejimi ordusu hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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