0553 313 94 23

Esed Rejimi İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Soçi mutabakatına rağmen İdlib ve yakın çevresine saldırılarını sürdürüyor. Son olarakHama'nın kuzeyine yapılan hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

13 Ocak 2019 Pazar 20:20
Esed Rejimi İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgelere saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere topçu atışıyla saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine, Kefer Zita ve Morik ilçesine İdlib'in güney batısında Cercenaz, Han Şeyhun ilçesine Temaniye beldesine, Cisir Eş Şuğur'a bağlı Merend ve Naciye köylerine top ve roket saldırısı yaptı.

1 sivil hayatını kaybetti

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib'in farklı noktalarına çok sayıda top atışı düzenlediğini söyledi.

Yusuf, "İdlib'in güneybatısında yer alan Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Naciye ve Marand köylerine düzenlenen saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı." dedi.

Yusuf, yaralıların çevredeki hastaneye sevk edildiğini belirtti.

3 ayda 45 kişi hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 20:20
  1. Esed Rejimi
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ürdün Kralı Abdullah'ın kabulü
    1. Ürdün Kralı Abdullah'ın kabulü
    2. Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş..
    3. Esed Rejimi İdlib'i vurdu! Ölü ve..
    4. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    5. Palu davasında karar verildi!
    6. Katar ile ABD arasında mutabakat zaptı..
    7. AK Parti Kastamonu ilçe belediye..
    8. AK Parti Siirt ilçeleri belediye..
    9. Perinçekten CHP-İP ittifakına dair..
    10. GÜNCELLEME - Kocaeli'de anne ve..
    11. Sudan'da trafik kazası: 14 ölü
    12. Basketbol: Toplu sonuç
    13. AK Parti Karabük Belediye Başkan..
    14. Milli okçular Bursa'da gençlerle buluştu
    15. Bodrum'da domuz istilası! 1 kişiyi..
    16. Malezya MÜSİAD'da "etnik çeşitlilik"..
    17. "İran ile Irak arasındaki ilişkileri..
    18. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten önemli..
    19. Basketbolda maçın ardından
    20. Makedonya'da Vevçani Karnavalı
    Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
    Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı