Esed rejimi, ekmeğe yüzde 100 zam yaptı

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz eylül ayında başlayan ekmek krizi daha şiddetlenirken, Suriye haber ajansı (SANA), İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı’nın poşetsiz bir kilogram “lavaş ekmeğin” müşteriye 75 Suriye lirasına, 110 gramlık ekmeğin poşet içinde 100 Suriye lirasına satılmasını belirleyen bir karar çıkardığını bildirdi. Bunun öncesinde fırınlardan dağıtıcılara ve tüketicilere bir kilogram lavaş ekmeği 35 liraya, poşetli ekmek ise 50 liraya satılıyordu. Bakanlık, ABD dolarının yaklaşık 2 bin 200 lira olduğunu belirterek “savaş koşulları ve uygulanan haksız ablukanın bir sonucu olarak buğday ve un teminindeki zorluklar ve yüksek maliyetleri ileri sürerek” alınan zam kararını haklı göstermeye çalıştı. Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde ekmeğin yanı sıra diğer gıda ürünlerinin de sıkıntısının yaşandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, un, ekmek, yakıt gibi bir çok ürünün karaborsaya düştüğünü ifade etti.