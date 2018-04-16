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Esed ailesini hangi ülkede saklıyor?

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esad ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:46
Esed ailesini hangi ülkede saklıyor?

Suriye`de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı. Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi. Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esad, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:46
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