Eşcinsel seviciler adliyede buluştu! İzmir Barosu'ndan İstanbul Sözleşmesi eylemi

Toplum ahlak yapımıza adeta dinamit döşeyen ve toplumun hemen her kesiminin rahatsızlık duyduğu İstanbul Sözleşmesi'nin feshi azgın azınlığı biraraya getirdi. İzmir Barosu'na bağlı avukatlar bugün resmen ayrıldığımız İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin provokatif açıklamalarda bulundu.

Eşcinsel seviciler rahatsız!

Halkın ezici çoğunluğa ile seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam'lıkla suçlayan eşcinsel sevici İzmir Barosu avukatları adına konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Kayadelen, "Bizler bugün burada kadınları, çocukları, LGBTİ+ bireyleri koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir kişinin keyfi öyle istedi diye ve Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermemesi sebebiyle çekiliyor olmamız sebebiyle toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Kabullenemediler: Vazgeçmiyoruz

Avukat Kayadelern, açıklamasına şöyle devam etti: "Biz şiddetinizi yollardan, sokaklardan, işyerlerinden, evlerden biliyoruz ve bunu reddediyoruz. Her gün onlarca kadın cinayeti haberine rağmen sayıları inkar eden, aklımızla oynayan tavrınızdan vazgeçin istiyoruz. Hepimiz biz çıldırış içindeyiz, öyle ki güvenliğimizi sağlamakla yükümlü olan devlet, polis bizi korumazken İstanbul Sözleşmesi için eylem yapan arkadaşlarımızın gördüğü işkence dosyaları hala kapanmadı! Biz biliyoruz ki, toplumsal cinsiyet normlarını bir bütün olarak tasfiye etmeyi hedeflemeyen hiçbir politik tahayyül, kadınları özgürleştiremez! İzmir Barosu olarak; mahkemelerde, karakollarda, eylemlerde, kadınların yanlarında olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi bizimdir ve siz sözleşmeyi tekrar yürürlüğe sokup her bir maddesini hakkıyla uygulayana kadar biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"