Eşcinsel sapkınların hedefinde Müslümanlar var! LGBTİ Derneği KAOS-GL Akit'i ve Diyanet'i hedef gösterdi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Eşcinsel sapkınların sesi Kaos GL, geride kalan Temmuz ayında LGBTİ'lilere ilişkin yaşanan gelişmeleri aktarırken; Diyanet İşleri Başkanlığı, KADEM ve yeniakit.com.tr'yi hedef gösterdi.

Diyanet’in hutbesinden rahatsız oldular

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay tüm camilerde okutulan Cuma Hutbesi'nde toplumsal ahlakın önemine vurgu yapılarak, “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır." ifadeleriyle eşcinsel sapkınlığın yaygınlaştırılması yönündeki sinsi faaliyetlere karşı toplumu uyarmıştı. Diyanet’in fetvasını hazmedemeyen eşcinsel sapkınlar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef aldılar.

Allah’ın ayetlerinden “ayrımcılık” olarak bahsettiler

Sapkın oluşum Kaos GL, haberinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“5 Temmuz 2019 tarihli, 'Neslin Korunması: Erdemli Bir Nesil, Huzurlu Bir Gelecek' konulu Cuma Hutbesi'ni Ali Erbaş okudu, Diyanet TV canlı yayınladı. 'Neslin Korunması' başlıklı Hutbe”nin metni ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde ve diyanethaber.com sitesinde de yayınlanarak kamuoyuna ulaştırıldı. Diyanet’in 'Cuma Hutbesi', öncesinde bir konferansta Ali Erbaş’ın sarf ettiği ayrımcı ve nefret söylemleri ile kurulurken, cinsiyet eşitliği ve cinsel haklar başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler hedef alındı."

KADEM’in üstünü de çizdiler

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan’ın, KADEM’in faaliyetlerine yönelik “Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!" çağrısı sonrası KADEM tarafından yapılan “Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir.” açıklaması eşcinsel sapkın LGBTİ dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı. Kaos GL derneği bu açıklama sonrası KADEM’i de şu ifadelerle hedefe yerleştirdi:

"Cinsiyetçi ve homofobik nefretin Temmuz ayında yükseldiği bir başka gelişme, sivil toplumda hükümete yakınlığıyla bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM) yönelik eleştiriler ve karşılıklı yeniden üretilen ve yayılan ayrımcı söylemler ile kendini gösterdi.

Yusuf Kaplan’ın KADEM’e yönelik, ‘Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!’ tweeti ile başlayan tartışmalar, KADEM’in kendini savunurken gene eşcinselliği hedef almasıyla gelişti. Kaplan’ın tweetine, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 'Müslüman dilinden ve elinden emin olduğumuz kişidir. Biz ne ara bu güzel hasleti kaybettik?' tweetiyle karşılık verdi."

'Tüm yazılanları kayıt altına alıyoruz' diyerek Akit'i hedef gösterdiler

Eşcinsellerin sesi Kaos GL, yine tehditkar bir üslupla haklarında yazılanları kayıt altına aldıklarını ifade ederek, Temmuz ayında yeniakit.com.tr'de yayınlanan tüm haber linklerini şu açıklamayla paylaştı:

"Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrasını izleyen Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamlarında öne çıkan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) odaklı homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların takibini yaparak kaydını tutuyor. Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Temmuz ayı listesinde şu başlıklar yer aldı"