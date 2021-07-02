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Gündem 'Eşcinsel sapkın' fenomen Murat Övünç'ün oğlu yakalanıp serbest bırakıldı
Gündem

'Eşcinsel sapkın' fenomen Murat Övünç'ün oğlu yakalanıp serbest bırakıldı

Silivri’de trafikte tabanca ile havaya ateş açtığı için yakalanan 'eşcinsel sapkın' Murat Övünç’ün oğlu Burak Can Övünç serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 22:14:00 -
'Eşcinsel sapkın' fenomen Murat Övünç'ün oğlu yakalanıp serbest bırakıldı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde diğer eşcinsel sapkınlar gibi nasıl kazanç sağladığı bilinmeyen Murat Övünç’ün oğlu Burak Can Övünç, aracıyla seyir halindeyken tabanca ile hava açmış, bu anları ise arkadaşı sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin haber olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Burak Can Övünç, Silivri’de yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şahsın evinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile şarjör ve kurusıkı fişek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burak Can Övünç, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

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