Eşcinsel sapkın Azis'in Kestel'deki sahnesi iptal edildi! ABD'den fonlanan Bianet ve Kaos GL hüsrana uğradı

Yeniakit.com.tr

AK Partili Kestel Belediyesi, bu yıl 7'incisini düzenlediği Balkan Panayırı'nda, eşcinsel sapkın "Azis" adıyla tanınan Vasil Troyanov Boyanov'u sahneye çıkaracaktı.

Hata farkedilince sahnesi iptal edilmişti

Yeniakit.com.tr haber merkezi, ihbar hattına gelen şikayetleri değerlendirerek, Azis'in sahne alacağı panayırı haberlerştirdi. Haberden sonra yeniakit.com.tr'ye konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Azis'in sahnesinin iptal edildiğini şu sözlerle duyurdu: "Biz Azis'in bu boyutta olduğunu bilmiyorduk. Bize Balkanların Tarkan'ı denilerek takdim edildi. Hatalı bir karar verdiğimizin farkına varınca, söz konusu şarkıcının sahnesini iptal ettik."

Hüsrana uğrayıp Yeni Akit'i hedef aldılar

Eşcinsel sapkın Azis'in konserinin iptal edilmesi, ABD'den fonlanan Bianet ile Kaos GL'yi hüsrana uğrattı. Balkan Insight’tan Hamdi Fırat Büyük'ün haberini sitelerine taşıyan Kaos GL ve Bianet, Yeni Akit'i hedef gösterdi.