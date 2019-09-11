ESÇAD üyeleri piknikte buluştu Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Yönetim Kurulu, üyeleri ile birlikte düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Yönetim Kurulu, üyeleri ile birlikte düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Üyelerinin hastane ortamında yaşamış oldukları stresi ve yoğun çalışma temposunu bir nebze unutturmak isteyen ESÇAD üyeleri, piknikte bol bol eğlenip stres attı. Pikniğe sağlık çalışanlarının yanı sıra Eskişehirspor kulübü Başkanı Osman Taş da eşlik etti.

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