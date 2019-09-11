ESÇAD üyeleri piknikte buluştu
Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Yönetim Kurulu, üyeleri ile birlikte düzenlenen piknikte bir araya geldi.11 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Yönetim Kurulu, üyeleri ile birlikte düzenlenen piknikte bir araya geldi.
Üyelerinin hastane ortamında yaşamış oldukları stresi ve yoğun çalışma temposunu bir nebze unutturmak isteyen ESÇAD üyeleri, piknikte bol bol eğlenip stres attı. Pikniğe sağlık çalışanlarının yanı sıra Eskişehirspor kulübü Başkanı Osman Taş da eşlik etti.
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