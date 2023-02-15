Esaret altındaki Filistinlilerden deprem bölgelerine yardım konvoyu...

Türkiye'de 10 ili ve Suriye'nin kuzey bölgelerini etkileyen depremde zarar görenler için Türkiye'de yaşayan Filistinliler de "Filistin Sizinle" sloganıyla geniş çaplı bir yardım kampanyası düzenledi.

"Filistin Sizinle" kampanyasının organizatörü ve Yurt Dışındaki Filistinliler Halk Kongresi Genel Sekreteri Muhammed Mişenniş, yardım konvoyunun yola çıkarılması vesilesiyle Başakşehir Belediyesi önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu kampanyanın Filistin davasında her zaman Filistin halkının yanında duran Türkiye halkına manevi bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti.

Mişenniş, "Filistin Sizinle" kampanyasının depremin meydana geldiği ilk günden itibaren başlatıldığını ve yapılan çalışmalar neticesinde 10 tırlık bir yardım konvoyunun yola çıkarıldığını, önümüzdeki günlerde Filistin ve Suriye halklarına destek için yeni çalışmalar yapmaya da hazır olduklarını belirtti. (İLKHA)