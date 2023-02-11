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Dünya Esaret altındaki Filistin halkı depremzedeler için tam 1 milyon dolar bağış topladı
Dünya

Esaret altındaki Filistin halkı depremzedeler için tam 1 milyon dolar bağış topladı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el Bekri, Filistin halkının Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar değerinde bağış topladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 11:14:00 -
Esaret altındaki Filistin halkı depremzedeler için tam 1 milyon dolar bağış topladı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan camilerde Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 1 milyon dolar tutarında bağış toplandığını açıkladı.

İsrail işgali altındaki Filistin'deki camilerden, cuma namazı sonrasında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağışta bulunulması çağrıları yapılmıştı.

Filistinlilerin bu çağrılara kulak vererek yaklaşık bir milyon dolar değerinde bağış topladığı ifade ediliyor.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el Bekri, AA'ya yaptığı açıklamada, cuma namazı sonrasında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yapılan bağış kampanyasında 3 milyon 500 bin şekel (yaklaşık 1 milyon dolar) toplandığını söyledi.

Bekri'ye göre bakanlık da söz konusu kampanyaya 100 bin dolar bağışta bulunacak.

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