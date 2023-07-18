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Yerel Eş zamanlı hırsızlık operasyonu
Yerel

Eş zamanlı hırsızlık operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-07-18 19:22:00 -
Eş zamanlı hırsızlık operasyonu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik 15 ayrı adreste, 25 ekip 80 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 10 şahıs yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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