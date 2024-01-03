Eş genel başkanlar bir birine girdi: İmamoğlu ile Özgür Özel arasında İzmir kavgası!

Yerel seçimler için geri sayım başlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık krizi her geçen gün derinleşerek büyüyor. Ekrem İmamoğlu özellikle İstanbul'un ilçelerinde kendi listesini dayatırken bir yandan da İzmir'de kimin aday olacağı bilinmiyor. Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 belde belediye başkan adayını belirleyen CHP'de perşembe günü yapılacak. PM'de yaklaşık 150 aday daha açıklanacak. Ancak iki ismin kriz yaşadığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık sorunu derinleşti. Ekrem İmamoğlu özellikle İstanbul'un ilçelerinde kendi listesini dayatırken bir yandan da İzmir için adaylık krizi derinleşti. Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 belde belediye başkan adayını belirleyen CHP'de perşembe günü yapılacak PM'de yaklaşık 150 adayın ismi tek tek açıklanacak iki ismin kriz yaşadığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

ÖZEL EMANETÇİ KONUMUNDA

Kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirirken Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu "değişim" diyerek koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aday listeleri hazırlanırken birbirlerine girdiler.

İZMİR BOMBASI PATLAK VERMEK ÜZERE

İki isim arasında yaşanan kriz adaylık sürecinde de patlak verdi. İmamoğlu ve Özel arasında İzmir bombasıda patlak vermek üzere. İki ismin ortak kararı İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermemek ancak Özel'in Özlem Çerçioğlu önerisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı ve Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği konuşuluyor.

İZMİR'İN ADAYI AÇIKLANMAYACAK

İzmir üzerindeki gerilimin sürdüğü ve CHP'nin perşembe günü yapacağı aday duyurusunda yine İzmir'in açıklanmayacağı öğrenildi. Bugüne kadar, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 351 seçim çevresindeki adayını açıklayan CHP'de, perşembe günü yapılacak Parti Meclisi'yle (PM) yaklaşık 150 aday daha belirlenecek. CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Bu toplantı sonrasında da 150 civarında seçim çevresinin adayının açıklanacağı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İMAMOĞLU DİRETİYOR

Özgür Özel'in adayını belirlediği ancak Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın bir ismi aday yapmak istediği için bu sürecin daha da uzadığı kulislerde konuşuluyor.

İSTANBUL'DA ÖZEL'E FIRSAT TANIMIYOR

İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp bu konuda ısrarcı olduğu belirtildi.