Erzurum'un tarihi mekanları gece ışıklandırma sistemiyle renklendi

ERZURUM (AA) - Urartular'dan Osmanlı İmparatorluğu'na pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, birbirinden özgün tarihi yapılarıyla açık hava müzesi görünümündeki 5 bin yıl öncesine tarihlenen kadim şehir Erzurum, gece ışıklandırması sistemiyle renklendi.

Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı "Kültür Yolu" projesi sayesinde tarihi mekanlar, gece ışıklandırma sistemiyle sadece gündüz değil gecede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Çevre düzenlemeleri de yenilenen Erzurum Kalesi, Ulu Camii, Çifte Minareler, Narmanlı Camii, Üç Kümbetler ve Cimcime Hatun Türbesi'nin de aralarında olduğu onlarca tarihi mekanı barındıran alan, drone ile havadan görüntülendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gece aydınlatmaları tamamlanan tarihi mekanlarda incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Kültür Yolu" projesi sayesinde tarihi Erzurum Kalesi ve çevresini tüm ihtişamıyla ortaya çıktığını aktaran Sekmen, "Kadim şehrimizde birbirinden farklı medeniyetlere ait sayısız iz ve eser bulunuyor. Bölgeyi Kültür Yolu projemizle metruk ve tamamı ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardan arındırdık, tarihimizi ve eserlerimizi gün yüzüne çıkarttık. Proje tamamlandığında tüm ihtişamıyla ortaya çıkacak olan bu tarih kampüsü, Erzurum’un adeta Sultan Ahmet Meydanı olacak." diye konuştu.

Sekmen, projenin ikinci etabına başlandığını ve bu kapsamda ise tarihi Lalapaşa Camii, Yakutiye Medresesi ve Kurşunlu Medrese'nin gün yüzüne çıkartılacağını aktardı.

Projenin tamamlanmasıyla Erzurum'un farklı bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Sekmen, şöyle konuştu:

"Şehirleri geliştirip modernize etmek kadar, o şehirdeki tarihi ve kültürel dokuyuda muhafaza etmek önemli. Erzurum'da biz tam da bunu yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarla kadim şehrimize ait medeniyet ve kültür izlerini belirginleştiriyor, ön plana çıkartıyor ve bunu turizm adına değerlendirilebilir önemli potansiyeller haline getiriyoruz. Tarihi Erzurum Evleri'ni restore ediyoruz, tarihi sokakları ve çarşılarımızı güzelleştiriyor, kültürel varlıklarımızı gelecek nesillere aktarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlayışımızdan ve kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğimizin de özellikle bilinmesini istiyoruz."