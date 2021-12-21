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Gündem Erzurum'un 4 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Gündem

Erzurum'un 4 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Erzurum'un 4 ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 12:31:00 -
Erzurum'un 4 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Erzurum'un Aziziye, Çat, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aziziye'de taşımalı eğitim görülen 32 okulda, Çat'ta taşımalı okulların, Karaçoban'da merkez okullar hariç taşımalı ve mahalle statüsündeki köy okullarının, Karayazı'da ise resmi ve özel okulların tamamında bugün eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

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