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Spor Erzurumsporlu Ricardo Gomes: "Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum"
Spor

Erzurumsporlu Ricardo Gomes: "Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:43:27 -
Erzurumsporlu Ricardo Gomes: "Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum"

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yeni transferi Ricardo Jorge Pires Gomes, takımına katkı sağlamak için sabırsızlandığını belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün basın birimine açıklamada bulunan Gomes'in röportajı, takımın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Röportaja, Erzurum yöresinde vatandaşların sıkça kullandığı "Can" ve "Neydirsen Dadaş" diyerek başlayan Gomes, kendisini çok iyi hissettiğini ve takıma çok kolay adapte olduğunu bildirdi.

Futbolcu arkadaşları ve teknik ekibin kendisini çok iyi karşıladığını aktaran 28 yaşındaki forvet, "Buraya geldiğimden beri kendimi aile ortamında hissediyorum. Çok kolay adapte oldum ve artık takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Transferinin uzun bir süreç aldığından bahseden Gomes, şunları kaydetti:

"İki takımın anlaşması gerekiyordu, bu ister istemez zaman aldı. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, bu transfer için çok ciddi emek verdi. Bana bu şansı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Taraftarlar bana sosyal medya üzerinden çok destek verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan çok sayıda 'hoş geldin' mesajı aldım. Onların bu desteklerini sürdürmeleri, bizim saha içindeki işlerimizi kolaylaştırma noktasında çok önemli."

Gomes, röportajını "hadi gel Erzurum'a gel" diyerek tamamladı.

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