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Spor Erzurumspor'dan Akhisarspor ve Antalyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı
Spor

Erzurumspor'dan Akhisarspor ve Antalyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:04:52 -
Erzurumspor'dan Akhisarspor ve Antalyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Akhisarspor ile kulüp alt yapı çalışanında Kovid-19 çıkan Antalyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Akhisarspor için yayımlanan mesajda, "5 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine verildi.

Erzurum temsilcisi Antalyaspor için ise, "Antalyaspor takımının Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan kulüp alt yapı çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.


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