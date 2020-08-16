Erzurumspor'da Aykut Demir ile yollar ayrıldı
Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük payı bulunan tecrübeli stoper Aykut Demir, takım ile yolları ayırdı. 31 yaşındaki oyuncuya Süper Lig ekiplerinden tekliflerin geldiği öğrenildi.
Bu sezon Süper Lig’e yükselen B.B Erzurumspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Mavi-beyazlıların 31 yaşındaki futbolcusu Aykut Demir ile yollar ayrıldı. Gösterdiği performansla takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan tecrübeli stoperin takımdan ayrılmasına karar verildi.
Teklifler var
Aykut Demir ile yolların ayrılacağı öğrenildikten sonra Süper Lig ekipleri transfer için deneyimli oyuncunun peşine düştü. 31 yaşındaki Aykut Demir'in yeni sezonda hangi takımda oynayacağı merak ediliyor.
Aykut Demir, bu sezon B.B Erzurumspor formasıyla 26 maçta forma giyme şansı buldu. Demir, 1940 dakika boyunca sahada ter döktü.
NAC Breda altyapısından yetişen Aykut Demir, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Osmanlıspor ve Giresunspor gibi takımlarda da forma giymişti.