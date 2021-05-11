Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü'nün küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala BB Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü.
BB Erzurumspor Süper Lig'in 41.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak Süper Lig'e veda etti. Kayserispor'un 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige veda etti.
Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Ankaragücü de alt lige düştü.
Denizlispor'un geçtiğimiz haftalarda küme düşmesi kesinleşmişti.
Süper Lig'de oynanan 9 maçta sonuçlar şöyle:
Alanyaspor - BB Erzurumspor: 2-3
Kasımpaşa - Ankaragücü: 3-1
Başakşehir - Kayserispor: 0-0
Gaziantep FK - Ç.Rizespor: 4-5
Yeni Malatyaspor - Hatayspor: 1-1
Gençlerbirliği - Göztepe: 5-3
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 2-1
Denizlispor-Galatasaray 1-4
Fenerbahçe-Sivasspor 1-2