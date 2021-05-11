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Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü
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Spor Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü
Spor

Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü'nün küme düşmesi kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 23:02:00 -
Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala BB Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü.

BB Erzurumspor Süper Lig'in 41.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak Süper Lig'e veda etti. Kayserispor'un 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige veda etti.

Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Ankaragücü de alt lige düştü.

Denizlispor'un geçtiğimiz haftalarda küme düşmesi kesinleşmişti.

Süper Lig'de oynanan 9 maçta sonuçlar şöyle:

Alanyaspor - BB Erzurumspor: 2-3
Kasımpaşa - Ankaragücü: 3-1
Başakşehir - Kayserispor: 0-0
Gaziantep FK - Ç.Rizespor: 4-5
Yeni Malatyaspor - Hatayspor: 1-1
Gençlerbirliği - Göztepe: 5-3
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 2-1
Denizlispor-Galatasaray 1-4
Fenerbahçe-Sivasspor 1-2

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