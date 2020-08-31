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Spor Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal edildi
Spor

Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:29:22 -
Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal edildi

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 5 Eylül Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Erzurumspor'un, Atakaş Hatayspor ile 29 Ağustos'ta yapılması planlanan hazırlık maçı da "Sağlık ekibinin raporu ve teknik direktör Mehmet Özdilek'in talebi" doğrultusunda iptal edilmişti.

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