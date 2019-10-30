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Spor

Erzurumspor Bodrum Belediye kupa maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bodrum Belediye'yi konuk etti. Peki, Erzurumspor Bodrum Belediye kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Erzurumspor Bodrum Belediye maç sonucu...

2019-10-30 18:36:00 -
Erzurumspor Bodrum Belediye kupa maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bodrum Belediye'yi konuk etti. Peki, Erzurumspor Bodrum Belediye kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Erzurumspor Bodrum Belediye maç sonucu...

Erzurumspor Bodrum Belediye kupa maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Erzurumspor - Bodrumspor maçıyla devam etti. Zorlu geçen 90 dakika sonunda Erzurumspor, Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Merthan Açıl, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Mahamadou Ba, Emre Gültekin, Murat Uçar, Cem Barlık, Oltan Karakullukçu, Gilles Sunu

Bodrumspor

Berat Çelebi, Muhammet Özkal, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Seyid Ahmet Han, Ozan Sol, Mustafa Sevgi, Altuğ Taş, Şaban Genişyürek, Batuhan Ayvaz

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