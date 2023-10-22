  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar

Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam

İsrail Suriye'ye saldırdı

Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Suudi Arabistan'dan flaş duyuruyu yaptı: Japonya ve Yunanistan'a Gazze ile ilgili 5 mesaj! Gündemi altüst edecek

Ekrem uyuma! İstanbul'un barajları kritik seviyede

Türkiye'de milyonlarca TL'den rekor satış patlaması başladı: 9 Ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı! Bu kadarı beklenmiyordu

İstanbullular yeni güne yine İETT kazasıyla başladı

Yetişen alıyor: 50 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

İslam Memiş resmen uyardı: Kıyıda köşede birikmiş altını, doları, parası olanlar aman dikkat! 22 Ekim altın fiyatları
Yaşam Erzurumlu teknisyenden çok konuşulacak buluş! Bu cihaz faturaları yüzde 25 azaltıyor
Yaşam

Erzurumlu teknisyenden çok konuşulacak buluş! Bu cihaz faturaları yüzde 25 azaltıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-22 16:37:00 -

Erzurumlu elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, geliştirdiği tasarruflu ve elektrikli kombi ile ilgi odağı oldu.

Çocukluğundan bu yana başlayan merakı, bir şeyler icat etme hevesini yıllar içinde mesleğe dönüştüren elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, 50 yıldır bıkmadan her gün yeni bir icat ortaya çıkarmayı sürdürüyor. Yıllar önce Erzurum Emniyet Müdürlüğünden emekli olan elektrik teknisyeni ve 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, daha önce "akıllı priz", "klimalı şapka, elektrik kayıp kaçağını önleyen cihaz, soğuk havalarda otomobillerde donan mazotu ısıtan ekipman ve soba zehirlenmelerini önüne geçmek için "jel" gibi ürünler geliştirmişti. Taşbaşı şimdi de tasarruflu, elektrikle çalışan pratik bir kombi yaptı.

“Her yerden talep geliyor”

Soğuğu ve uzun kış ayları ile meşhur Erzurum’da vatandaşlar yavaş yavaş kombilerini, kalorifer kazanlarını ya da sobalarını yakmaya başlarken, gelecek yüksek faturalar şimdiden korkutmaya başladı. Ebubekir Taşbaşı, Erzurumluların uzun süren soğuk kış aylarındaki fatura ve ısınma korkusunu az da olsa hafifletmek için kafa yordu. Sonunca elektrikle çalışan ve ısınmada yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlayan bir ısıtma cihazı geliştirdi. Taşbaşı, şimdilerde gelen cihaz talepleri karşısında mutlu olduğunu söyledi.

“Mevcut sistem bozulmuyor”

Taşbaşı, geliştirdiği cihazın evlerde ya da iş yerlerinde rahatça kullanılabileceğini belirterek, “Tesisat ya da sistemde hiçbir değişiklik olmuyor. Doğal gaza da gerek yok. Geliştirdiğim cihaz kombi yerine geçiyor. Şu anda sadece ısınmada kullanılıyor. Ancak istenirse mutfak ya da banyolardaki su ihtiyacını gidermede de kullanılacak hale getirebilirim. Özellikle Erzurum gibi soğuk bir yerde şehir merkezi başta olmak üzere köylerde de rahatça kullanılacak ve daha düşük faturalara katkıda olacak bir cihaz geliştirdim. 50 yıla 58’den fazla buluş sığdırdım. Vatandaşlar sağ olsun uygun fiyata mal ettikleri için buluşlarıma rağbet gösteriyor” diye konuştu.

Sudan ve ilaçtan yüzde 60 tasarruf! Dron kullanılarak ekilen çeltikte yüzde 30 verim artışı
Sudan ve ilaçtan yüzde 60 tasarruf! Dron kullanılarak ekilen çeltikte yüzde 30 verim artışı

Ekonomi

Sudan ve ilaçtan yüzde 60 tasarruf! Dron kullanılarak ekilen çeltikte yüzde 30 verim artışı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

{relation id:1798110 slug:'sudan-ve-ilactan-yuzde-60-tasarruf-dron-kullanilarak-ekilen-celtikte-yuzde-30-verim-artisi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Enerji tasarrufu ile ilgili buluş.Devletimiz,bu adama değer verip;icatlarını çok daha uygun yerde yapabilmelidir.Yani önü açılmalı.Yabancı yerde olsa hemen KAPARLAR.Bizde SATARLAR olmamalı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23