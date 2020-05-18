Erzurumlu sporcular İstiklal Marşı okuyup Türk bayrağı açacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, yarın saat 19.19'da, sporcular Kazımkarabekir Stadı'nda İstiklal Marşı okuyup Türk bayrağı açacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkensenligil, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın, Türkiye'nin milli mücadelesinin başlangıç noktası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 19 Mayıs Bayramı'nı kentte havai fişek gösterisi ve çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını aktaran Taşkensenligil, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ı, online bilgi yarışmaları, Kazım Karabekir Stadı'nda İstiklal Marşı ve saat 19.19'da Atlama Kuleleri'nde meşale yakarak çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Tarih boyunca bir çok kahramanlığa imza atan ve zaferler kazanan ecdadın torunları olarak, bugün bilgi ve teknoloji çağında yetiştireceğimiz bilgili, donanımlı milli ve manevi değerlerine bağlı, inançlı gençliğimizle soğuk savaşların yaşandığı günümüz dünyasında güçlü bir Türkiye için, bizler de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Taşkesenligil, ülkede spor ve gençlik projelerine katkı sunarak en önde gelen illerden biri olmayı ve bu kapsamda bilgili, becerikli, inançlı ve vatanı ile milletine bağlı bir gençlik yetiştirmek için kollarını sıvayıp seferber olduklarını kaydetti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 19 Mayıs 1919'un önemini bilerek hareket ettiklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Gençlik Haftası'nı ve Gençlik Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taşkesenligil, Gazi Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.