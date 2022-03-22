Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 23 Mart Çarşamba Erzurum Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Van'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Erzurumda okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Erzurum hava durumu nasıl?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum'un güneydoğu, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van'ın güney ilçelerinde perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun 15-40 santimetre kalınlıkta yeni örtü yapması bekleniyor.

Erzurum'da yarın okullar tatil mi?

Kar yağışının etksini sürdürdüğü Erzurum'da yarın için Meteorolji tarafından kar yağışının beklendiğine ilişkin açıklamaları sonrası hem öğrenciler hem de veliler tarafından Erzurum'da okullar tatil mi, Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı? Yarın Erzurum'da okul tatili var mı? sorlarını sormaya başladı. Erzurum Valiliğinden yarın okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir son dakika açıklaması gelmedi.