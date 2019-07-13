Erzurum'da yanık merkezinde 10 yılda 3706 hasta şifa buldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum BEAH bünyesinde 2009'da hizmete giren ve yoğun bakım, ameliyathane pansuman odaları, yıkama ile hidroterapi tankı gibi birimleri bulunan tam donanımlı yanık tedavi merkezinde, 1'i yanık cerrahi doktoru olmak üzere 2 hekim, 13 hemşire, 4 sağlık memuru, 6 hizmetli, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen ile hastalara hizmet veriliyor.

Kaynar su ve benzeri sıvı dökülmeleri, elektrik çarpması, ateşli tandıra düşme, kimyasal patlamalar sonucu oluşan yanık gibi her türlü yanma vakalarının kabul edildiği merkeze, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Muş, Bingöl ve Artvin ile komşu ülkelerden bugüne kadar 3 bin 706 hasta başvurdu.

Merkezde görevli personel, ilk günden bu yana kendilerine başvuran hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalışıyor.

"2. ve 3. derecede yanıklara müdahale ediyoruz"

Merkez sorumlusu Dr. Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında kurulan merkezin Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye genelindeki yanık vakalarına hizmet verdiğini söyledi.

Öztürk, "Yanık Tedavi Merkezimizde 2. ve 3. derecede yanıklara müdahale ediyoruz. Merkezimizde her türlü türlü yanık vakasına müdahalede edecek ekipmana sahibiz. Bugüne kadar merkezimize başvuran çeşitli yanık vakalarından 3 bin 706 hastamızı servisimizde tedavi ettik. Deneyimli personelimizle hastalara şifa dağıtıyoruz." dedi.

Yanık vakalarının tedavisinde ilk 24-48 saatin önemine işaret eden Öztürk, hastaların vakanın gerçekleşmesinin hemen ardından zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguladı.

Merkezde 3. derece ve derin yanıklarda doku kaybı olan bölgelere plastik cerrahi ve ortopedi doktorlarıyla koordineli şekilde greft tedavisi yaptıklarını anlatan Öztürk, "Merkezimizde iş kazaları, elektrik çarpması gibi vakalara müdahale ediyoruz. Yazın genelde daha çok tandır ve sıcak su dökülmesi, süt ve peynir kazanlarına düşüp yanma vakaları geliyor. Biz de tedavilerini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Yanık vakalarında bilinçsiz ve hatalı müdahalelerin hastaya daha çok zarar verdiğini ve iyileşme süresini uzattığını vurgulayan Öztürk, yanan bölgeye yoğurt ya da diş macunu sürmenin yanlış olduğunu kaydetti. Öztürk, bu tür olaylarda yanan bölgenin ilk önce 15-20 dakika ılık akan suyla temas ettirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Burada hizmet çok güzel"

Peynir kazanına düştüğü için vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan ve hastanede tedavi gören 5 yaşındaki Muhammet Haktan Yolcu'nun annesi Fatma Yolcu da oğlunun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü anlattı.

Yolcu, "Kazandan çıkardığımızda vücudu yanmıştı. Ambulansla Erzurum'a getirildi. Yanık Tedavi Merkezindeki doktor ve personeller çok ilgili. Burada hizmet çok güzel, hastane yönetimi ve doktorlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.