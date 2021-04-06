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Eğitim Erzurum’da uzaktan eğitime mi geçildi? Erzurum’da yüz yüze eğitim iptal mi? Erzurum’da uzaktan eğitim mi olacak?
Eğitim

Erzurum’da uzaktan eğitime mi geçildi? Erzurum’da yüz yüze eğitim iptal mi? Erzurum’da uzaktan eğitim mi olacak?

Erzurum’da artan vaka sayıları endişeye neden oluyordu. Vaka artışlarının hızla yükseldiği Erzurum’da yüz yüze eğitimin iptal edilip edileyeceği merak ediliyordu. Yüz yüze ve uzaktan eğitim konusunda Erzurum Valiliği’nden de son dakika açıklaması geldi. Peki Erzurum’da yüz yüze eğitim var mı-? Erzurum’da uzaktan eğitim mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:20:00 - 2021-04-06 14:28:24
Erzurum’da uzaktan eğitime mi geçildi? Erzurum’da yüz yüze eğitim iptal mi? Erzurum’da uzaktan eğitim mi olacak?

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, okullarla ilgili kararların ildeki durumlara göre İL Hıfzıssıhha Kurulu ve Valilikler tarafından alınabileceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili Ankara’dan sonra Erzurum Valiliği’nden de son dakika açıklaması geldi. Valilikler tarafından yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantı sonrasında bazı kararları alındığı açıklandı.

Erzurum’da hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti?

Bu kapsamda Erzurum’da artan vakalar sebebiyle bazı kademelerin 7 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçtiği duyuruldu. Gelinen aşamada kentte özellikle son bir haftada genç nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasının gerekli kılındığı bildirilen açıklamada, 7 Nisan itibarıyla alınan kararlar şöyle açıklandı: Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

– Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

– 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

– İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

– Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

– Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.

– Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

– 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

– Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

– Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

– Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek. Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağına dikkat çekildi."

Erzurum'da kaç kişi aşılandı?

Sağlık Bakanlığı aşılama verilerine göre, Erzurum'da 6 Nisan saat 14:24 itibariyle toplam aşı olanların sayısı 130,805 olarak görünüyor.

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