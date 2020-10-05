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Aktüel Erzurum'da tarihi mekanlar Türk ve Azerbaycan bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı
Aktüel

Erzurum'da tarihi mekanlar Türk ve Azerbaycan bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:02:56 -
Erzurum'da tarihi mekanlar Türk ve Azerbaycan bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan ordusunun Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlara destek vermek için kentteki tarihi mekanları Türk ve Azerbaycan bayraklarının renkleriyle ışıklandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Erzurum Kalesi'ndeki Saat Kulesi'ni ve kent merkezindeki Çifte Minareli Medrese'yi ışıklandırıp Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini simgeleyen bayraklarla donattı.

Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşı verdiği mücadeleye manevi destek vermek için yapılan bu jesti vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinin, kentin farklı noktalarında da benzeri uygulamalarla Azerbaycan’a desteklerini sürdüreceği öğrenildi.

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