Erzurum'da tarihi keşif! Moğolların en güçlü silahıydı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol çalışmaları sırasında 3 adet tarihi mancınık güllesi bulundu. Moğolların en güçlü silahı olarak bilinen gülle, iş makinesini yardımıyla kamyona yüklenip Müze Müdürlüğüne götürüldü.13 Eylül 2019 Cuma 15:04
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki yol çalışması sırasında 3 tarihi mancınık güllesi bulundu. İlçenin Toprakkale Mahallesi'nde ikamet eden köylüler, mahallede taşeron bir şirket tarafından yapılan yol çalışması sırasında işçilerce 3 tarihi mancınık güllesi bulunması üzerine durumu Erzurum Müze Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen arkeolog ve yetkililer, ağırlıkları yaklaşık 1,5 ile 2 ton arasında değişen tarihi taş mancınık güllelerinden ikisinin hasar gördüğünü tespit etti. İncelemeler sonrası zarar görmediği tespit edilen 2 tonluk gülle, iş makinesini yardımıyla kamyona yüklenip Müze Müdürlüğüne götürüldü.
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