Erzurum'da tandıra düşen çocuk feci şekilde yandı
Horasan ilçesinde ekmek pişirilirken tandıra düşen ve vücudu feci şekilde yanan 5 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.31 Ağustos 2018 Cuma 18:10
Erzurum'da 5 yaşındaki H.G., geçtiğimiz gün annesinin ekmek yaptığı tandıra düştü. Anne, kızını hemen tandırdan çıkararak Horasan’daki hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuk yanık merkezinde tedavi altına alındı.
Vücudunda birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşan H.G.'nin yanık merkezindeki tedavisi sürüyor. Yaşadığı korkuyu unutamayan çocuk sürekli ağlarken annesi başucunda durarak acılarına merhem olmaya çalışıyor.
Öte yandan yetkililer, kırsal kesimde kullanılan yer tandırları yerine daha yükseğe kurulu tandırların kullanılmasına vurgu yaparak bu tür kazalara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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