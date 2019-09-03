Erzurum'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. İlçenin Elmalıdere Duruca Mahallesi'nde yaşayan Altay ve Baktemuraileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği Servet Koç (48), olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Muhammet A. ve Mustafa A. ile kız kardeşleri Ayşe K. Karayazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.