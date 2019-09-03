Erzurum'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı03 Eylül 2019 Salı 11:58
Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
İlçenin Elmalıdere Duruca Mahallesi'nde yaşayan Altay ve Baktemuraileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kurşunların isabet ettiği Servet Koç (48), olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Muhammet A. ve Mustafa A. ile kız kardeşleri Ayşe K. Karayazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri tarafından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.
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