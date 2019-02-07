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Erzurum'da şelale dondu turizme katkı oldu

"sakin kent" ilan edilen Uzundere ilçesindeki şelalelerin donmasıyla 300 metre yüksekliğe ulaşan buz kütleleri, buz tırmanışı için alternatif sunuyor.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:18
Erzurum'da şelale dondu turizme katkı oldu

Kış turizm merkezi Erzurum'un "sakin kent" ilan edilen Uzundere ilçesindeki şelalelerin donmasıyla 300 metre yüksekliğe ulaşan buz kütleleri, buz tırmanışı için dünyada alternatif güzergahlar arayan dağcılara eşsiz rota ve imkanlar sunarak adeta bu alanda öne çıkan Alpler'i aratmıyor.

Yurtta kışın en sert ve çetin geçtiği geçtiği illerden olmasına rağmen bu özelliğini hem ekonomik kazanca hem de eğlenceye dönüştüren Erzurum, her geçen gün kış turizminde adından söz ettiriyor.

KAYAK SEZONUNU İLK AÇIP SON KAPATIYOR

Kayak sezonunu yurtta ilk açıp en son kapatan şehir olarak kış turizmini yılın büyük bölümüne yayan Erzurum, ülkedeki tek atlama kulelerinin yanı sıra dünyaca ünlü Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri başta olmak üzere çeşitli tesis ve spor salonları ile kayak, snowboard, alp disiplini, kayaklı koşu, biatlon, kayakla atlama, curling, buz pateni gibi kış sporlarını yapanlara önemli fırsatlar sunuyor.

Hem hava hem kara yolu ile ulaşım fırsatı, hem konaklama imkanları hem de şehirdeki tesislerden yararlanmak isteyenlere yöresel lezzetleri tatma olanağı sunduğu için cazip olan kentin gözde kayak merkezi Palandöken, gece gündüz kayak imkanı sunan 12 kilometrelik ve alternatif pistleri ile otellerinde yerli yabancı turistleri ağırlıyor.

BUZ TURMANIŞI YAPMAK İSTEYENLERİN YENİ ROTASI

Her geçen yıl konuklarının ilgisi artan şehir son yıllarda ise "sakin kent (cittaslow)" seçilen Uzundere ilçesindeki doğal güzellikleri ve alternatif kış sporları olanakları ile misafirlerini cezbediyor.
Doğal güzellikleri ile yazın da turistleri ağırlayan ilçe, son yıllarda dağlık alanlardaki şelalelerin kışın buz tuttuğu Cevizli bölgesinde buz tırmanışı yapmak isteyen dünyaca ünlü dağcılar ve ekstrem sporcularını konuk ediyor.
Ülkenin çeşitli illeri dışında dünyanın farklı ülkelerinden ilçeye gelen dağcılar ve ekstrem sporcuları, 25 metreden 300 metre yüksekliğe varan çok sayıda şelalenin buz tuttuğu yörede bozulmamış doğal ortamdaki farklı rotalardan buz tırmanışı yapıyor.

Eşsiz doğal güzellikleri bulunan kentin bembeyaz örtüyle kaplı olmasına rağmen karın daha az olduğu Uzundere ilçesi sporculara buz tırmanışı yapılacak alana daha kolay ulaşım ve güvenli tırmanış imkanı veriyor.
Bu açıdan dağcılar için avantajlı olan ilçenin donan şelalelerindeki bakir buz kütleleri, buz tırmanışı için dünyada alternatif güzergahlar arayan dağcılara eşsiz rota ve imkanlar sunuyor.
Sakin kent özellikleri bakımından dağcılar açısından buz tırmanışlarının Avrupa'da en yaygın yapıldığı ve doğal güzelliği ile öne çıkan Alpler'e alternatif oluyor.

 

 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:18
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