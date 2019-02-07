Erzurum'da şelale dondu turizme katkı oldu
"sakin kent" ilan edilen Uzundere ilçesindeki şelalelerin donmasıyla 300 metre yüksekliğe ulaşan buz kütleleri, buz tırmanışı için alternatif sunuyor.07 Şubat 2019 Perşembe 14:18
Kış turizm merkezi Erzurum'un "sakin kent" ilan edilen Uzundere ilçesindeki şelalelerin donmasıyla 300 metre yüksekliğe ulaşan buz kütleleri, buz tırmanışı için dünyada alternatif güzergahlar arayan dağcılara eşsiz rota ve imkanlar sunarak adeta bu alanda öne çıkan Alpler'i aratmıyor.
Yurtta kışın en sert ve çetin geçtiği geçtiği illerden olmasına rağmen bu özelliğini hem ekonomik kazanca hem de eğlenceye dönüştüren Erzurum, her geçen gün kış turizminde adından söz ettiriyor.
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