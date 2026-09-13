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Aktüel Erzurum'da saksağandan esinlenen "Tekno Çoban" keçilerini drone ile sürüye katıyor
Aktüel

Erzurum'da saksağandan esinlenen "Tekno Çoban" keçilerini drone ile sürüye katıyor

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Erzurum'da saksağandan esinlenen "Tekno Çoban" keçilerini drone ile sürüye katıyor

Oltu Toprakkale Mahallesi'nde çobanlık yapan 28 yaşındaki İsmail Akkaş, doktorların ameliyat önerdiği menisküs yırtığının drone sayesinde geçtiğini söyledi.

Erzurum'un Oltu ilçesi Toprakkale Mahallesi'nde çobanlık yapan 28 yaşındaki İsmail Akkaş, kendinden oldukça uzakta, sarp kayalara çıkan keçilerini drone ile sürüye katıyor. Sürüsünü doğada izlediği saksağandan esinlenerek drone ile yönlendirmeye başlayan Akkaş, "Tekno Çoban" olarak tanınıyor.

Günlük hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşan Akkaş, takipçilerinden beğeni ve güzel yorumlar alıyor. Geleneksel çobanlık yöntemlerini teknolojiyle birleştirdiğini anlatan çoban, "Eskiden peşlerinden saatlerce koşuyordum, şimdi çayımı içerek sürüyü kontrol ediyorum" dedi.

"Hayatımızı riske sokmuyoruz"

Çocuk yaştan beri çobanlık yapan Akkaş, iş yükünü hafifletmek için bu yönteme başvurdu. "Köyümüzde ata dede mesleğimiz olan koyunculukla uğraşırım. Yaklaşık olarak 8 yıldır evliyim" diyen Akkaş'ın iki çocuğu var.

Köyde yaşamanın ve özellikle küçükbaş koyunculuğun zor bir iş olduğunu dile getiren Akkaş, drone kullanmaya başlamadan önceki dönemi şu sözlerle aktardı: "Çok zorlanırdık. Davar giderdi, çay ederdik, çayımızı rahat içemezdik. Hayvanlarımız bölünürdü, bir daha gider getirirdik."

Keçilerinin taşın tepesine çıktığı bir anı da anlattı: "Dronumu kaldırdım, zaten benim oraya çıkmam imkansız. Taş yuvarlıyorlar, çok tehlikeli bir yerdeydiler. Hayatımı riske sokmadan dronumu kaldırdım, getirdim keçilerimi davarın içine soktum."

"Menisküs yırtıklarım geçti"

Dizlerinde menisküs yırtığı bulunan Akkaş, yaptığı iş sürekli koyunların peşinden yürümeyi ve koşmayı gerektirdiği için doktorların kendisine "Ameliyat olacaksın, başka bunun bir yolu yok" dediğini aktardı. "Yıllarca çektim" diyen Akkaş, rahatsızlığının drone kullanmaya başladıktan sonra geçtiğini söyledi.

Dizlerindeki değişimi ise şöyle anlattı: "Önceki yürüdüğüm gibi yürümüyorum. Önceki yorulduğum gibi dizlerimi yormuyorum. Oturduğum yerde akşama kadar dronla davarı döndürüyorum. Menisküs yırtıklarım geçti."

"Bu arada maşallah deyin arkadaşlar, yoksa drone mrone da kurtarmaz, ayaklarım bir daha kötülenir" diyen Akkaş, teknoloji kendi faydalarına, insanlığın faydasına ve yaptıkları işe adapte edilerek kullanıldığında zararının değil faydasının görüleceğini dile getirdi.

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