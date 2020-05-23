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Aktüel

Erzurum'da "Rehavete kapılmanın tehlikeli sonuçları olabilir" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:27:13 -
Erzurum'da "Rehavete kapılmanın tehlikeli sonuçları olabilir" uyarısı

ERZURUM (AA) - Oltu Kaymakamı Şenol Turan, salgın nedeniyle karantinaya alınan İğdeli Mahallesi ile ilçedeki pozitif vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek sıkı tedbir aldıklarını bildirdi.

Turan, ilçede salgınla mücadelede, ülke genelindeki olumlu tablonun aksine vaka sayısında artış gözlendiğini hatırlattı. Turan, bayram için ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ile aldıkları sıkı tedbirlerin vaka artışının seyrinin değişeceğini umduklarını söyledi.

Verilerde iyileşmenin olabilmesi için vatandaşın sosyal mesafe kurallarına riayet etmesinin önemine işaret eden Turan, maske kullanımı ve gerekmediği sürece evde kalma bilincini taşımanın elzem olduğunu vurguladı.

Turan, "İlçedeki pozitif vaka sayılarında görülen artış nedeniyle gerekli önlemler alındı. Yaşanan bu kritik günlerde rehavete kapılmanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini unutmamalıyız." diye konuştu.

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