Erzurum'da otomobil dereye yuvarlandı!
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaza, Oltu-Artvin kara yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Ahmet Gözütok yönetimindeki 25 NC 964 plakalı otomobil, yağış nedeniyle çamurlaşan yolda kayarak Anzav Deresi'ne yuvarlandı.
Yuvarlanan araç derede ters dururken otomobil sürücüsü Ahmet Gözütok olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki Veysel Gözütok ise yaralandı.
Yaralı Gözütok'un araçtan çıkarak yardım çağırması üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından Ahmet Gözütok'un naaşını morga kaldırdı.
Veysel Gözütok ise Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (İLKHA)