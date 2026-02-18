Erzurum'da narkotik baskını: 9,45 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Olayın detayları ve ele geçirilenler

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahada ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmada yüklü miktarda uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda 7 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Devam eden kontrollerde 2 kilo 150 gram metamfetamin bulundu ve 24 bin 155 TL’ye el konuldu.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, operasyonun şehrin huzur ve güvenliğini önceleyen planlı bir takibin sonucu olduğunu belirtti.

Narkotik köpeği Magnum’un katkısı

Özel eğitimli dedektör köpek Magnum, arama noktalarında etkin şekilde kullanıldı. Magnum’un hassas tespit kabiliyeti, uyuşturucu maddenin saklandığı bölmeleri hızlıca ortaya çıkarmada kritik rol oynadı.

Emniyet birimleri, teknik ve fiziki takip yöntemlerinin yanı sıra bu tür dedektör köpeklerin de operasyon başarısını artırdığını vurguluyor. Operasyonun, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendiğini gösterdiği ifade edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y.G. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler S.H. (22), H.H. (46) ve M.B. (49) mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şüphelilere, Türk Ceza Kanunu kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturmanın, delillerin toplanması ve bağlantıların açığa çıkarılması amacıyla titizlikle sürdüğü belirtildi.

Yasal süreç ve toplumsal etki

Uyuşturucu ticareti, TCK çerçevesinde ağır yaptırımlar öngörülen suçlar arasında yer alıyor. Yargı sürecinde masumiyet karinesinin geçerli olduğu, nihai kararı mahkemelerin vereceği hatırlatıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonların gençleri ve toplumu zehirleyen şebekelere karşı kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor. Şehir genelinde riskli bölgeler ve güzergâhlarda denetimlerin artırıldığı ifade edildi.

Vatandaşlara çağrı: UYUMA ve 112

Yetkililer, şüpheli faaliyetlerin UYUMA mobil uygulaması üzerinden ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilebileceğini duyurdu. Kamu düzeninin korunmasında vatandaş ihbarlarının önemli bir payı bulunduğu kaydedildi.

Mahallelerde olağandışı giriş-çıkışlar, yoğun kimyasal koku gibi emareler görüldüğünde güvenlik birimleriyle hızlı şekilde irtibat kurulması istendi. Yapılan ihbarların gizlilik içinde değerlendirildiği hatırlatıldı.

Resmi açıklama ve güncellik

İl Emniyet Müdürlüğü, bugün yaptığı bilgilendirmede uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini açıkladı. “Vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarımız kesintisiz devam edecek” mesajı verildi.

Operasyonla ilgili gelişmelerin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde kamuoyuyla paylaşılacağı, yeni gözaltılar ve delil çalışmaları dahil olmak üzere sürecin dinamik biçimde ilerlediği bildirildi.