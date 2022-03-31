Erzurum'da koyun kanından tıbbi laboratuvarlarda kullanılacak materyal üretilecek

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen bir firmada, koyun kanından laboratuvarlarda kullanılacak ve yurt dışından daha uygun fiyatlara mal edilecek materyal yetiştirileceğini bildirdi.

Memiş, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Atilla Özlü ile TKDK'dan destek alarak kentte hayvancılık yapan işletmelerde incelemelerde bulundu.

Fahrettin Albayrak, Yusuf Ziya Güllap ile Ertan Kızıltunç'un büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdikleri ahırları ziyaret eden Memiş, daha sonra gazetecilere, hayvancılığın zirve kenti Erzurum'da 3 örnek çiftçiyi ziyaret ettiğini söyledi.

İlk iki ziyarette büyükbaş hayvan besi çiftliğine gittiklerini anlatan Memiş, "Son ziyarette ise yaklaşık bin 500 koyunun beslendiği bizim için önemli olan çiftlikteyiz. Burada hem koyunculuk projelerine yönelik güzel çalışmalar var hem de işletmeci arkadaşımız koyun kanından tıbbi laboratuvarda kullanılan materyali üretmeyi düşünüyorlar. Yurt dışında yarım litresi 80 avro iken neredeyse arkadaşlarımızın 15 avroya kadar bu materyali üretme hedefleri var." diye konuştu.

Memiş, Valilik ve TKDK olarak destek sunduklarına dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"TKDK üzerinden şu ana kadar 70'e yakın işletmeyi destekledik. Projelerin neredeyse yüzde 70'ini TKDK karşılıyor. Bu projeleri çok önemsiyoruz. Bizim hedefimiz 1 milyon büyükbaş hayvan varlığına ulaşmak. Aslında fiilen ulaştığımızı düşünüyoruz ama TÜİK rakamlarına göre hala Konya'nın gerisindeyiz. Çok yaklaştık aslında 860 bin hayvan varlığımız var ama her yıl 150-200 bin civarındaki danalar Erzurum'dan Türkiye'nin muhtelif illerine adeta damızlık olarak gidiyor. Erzurum aynı zamanda bir damızlık hayvan merkezi. Bunun yanında küçükbaş hayvancılıkta yaklaşık 1 milyon civarındayız. Aslında küçükbaş hayvancılığa bizim topoğrafyamız çok daha uygun."

Türkiye'deki meraların yüzde 12'sinin Erzurum'da olduğunu aktaran Memiş, bunun küçükbaş hayvancılık içim önemli olduğunu kaydetti.

Çiftçilerin bazı sebeplerden dolayı büyükbaş hayvancılığa yöneldiğini bildiren Memiş, "Biz Valilik, Ziraat Bankası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle yeni bir proje uyguluyoruz ve bu proje çerçevesinde de şu ana kadar 50 bin civarında desteklediğimiz çiftçilerimiz var. Hedefimiz en az 400-500 bin civarında. Bunun 10 katı kadar müracaat var. Bu şekilde hem ahır altyapısının geliştirilmesi ve destek olunması hem yem tohumu desteği hem de bütün yetkililerle çiftçilerimizin yanındayız.Çiftçilerimiz hem sütten hem de etten daha fazla para kazanacaklar. Buna yürekten inanıyoruz." sözlerine yer verdi.