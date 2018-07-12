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Erzurum'da kötü koku yayılan dairede kedi operasyonu

Palandöken ilçesindeki bir binada üniversite öğrencisine ait kediler aşırı koku yapınca, bina sakinleri polis ve itfaiyeden yardım istedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:53
Erzurum'da kötü koku yayılan dairede kedi operasyonu

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mustafa Yurt, okulların tatil olması ile birilikte memleketi Gaziantepe gitti, evinde beslediği 10 kediyi de arkadaşlarına emanet etti. 2-3 günde bir eve gelen arkadaşları, kedilerin yiyecek ve içeceklerini verdi. Ancak temizlik yapılmayan evde kısa sürede etrafa pis kokular yayılmaya başladı. Bunun üzerine bina sakinleri, kedilerden bazılarının ölmüş olabileceğini düşünerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye erleri, bina sakinlerine kendilerin bulunduğu eve, ev sahibinin izni olmadan giremeyeceklerini belirterek polise bilgi vermelerini istedi. Çağırılan polisler, evde kiracı olarak kalan üniversite öğrencisine cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı, ancak cevap alamadı. Polis semt sakinlerinden imza alarak itfaiyenin açık pencereden içeri girebileceğini belirtti. İtfaiye tüm hazırlıklarını tamamlayıp pencereden içeri gireceği sırada kedilerin sahibi öğrenci polisi cep telefonu ile aradı. Polisin durumu anlattığı Mustafa Yurt, arkadaşlarını eve gönderdi.

Üniversite öğrencisinin 3 arkadaşı, kedileri yakalayıp kutulara koyarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait kedi evine götürüp teslim etti. Kedilere öğrencinin Erzurum'a döneceği güne kadar barınakta bakılacak.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:53
  1. Gaziantep
  2. Erzurum
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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